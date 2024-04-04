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Ростовчанка получила три золотых медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Ростовчанка получила три золотых медали на первенстве России по тяжелой атлетике
Уроженка Ростова одержала победу на первенстве России по олимпийскому виду спорта - тяжелой атлетике. Соревнования проходили с 20 по 30 марта среди юношей и девушек в Оренбурге. В нем принимали участие спортсмены из 45 регионов страны.

Злата Дронова выступила сразу в двух дисциплинах в весовой категории 55 килограмм: рывке - подъем штанги массой 73 килограмма широким хватом и толчке - комбинированный подъем штанги массой 88 килограмм. Подготовка началась еще за полгода до соревнований. Шесть дней в неделю Злата работала с грифом, оттачивала технику упражнений и ходила в тренажерный зал.

- Последняя неделя далась тяжело, получила травму, - говорит Злата. - Нельзя было тренироваться неделю, по рекомендации врача можно было выполнять какие-то определенные упражнения. Из-за этого на соревнованиях было страшно, что могу допустить ошибку.

Но в финале у спортсменки прошло все гладко. Девушке удалось одержать первое место, несмотря на серьезность своих соперников.

- В финал я вышла с победительницами первенства страны прошлых годов. Они оказались очень сильными противниками, - добавляет Злата. Но отрыв получился в 3 килограмма штанги.

Девушка занимается этим видом спорта с пяти лет. Причем это был исключительно ее выбор - заниматься тяжелой атлетикой. Но из-за частых тренировок у Златы начались проблемы с учебой, и родители спортсменки были против ее хобби.

- Приходилось несколько раз бросать любимое дело. Но в конце концов моя семья смирилась с моей «страстью», учебу, конечно же, пришлось подтянуть, - комментирует Злата.

Девушка является мастером спорта России и не собирается на этом останавливаться. В планах у спортсменки - поехать на очередное первенство и завоевать там золото.
Фото: Злата Дронова
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