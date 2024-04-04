Ростовчанка получила три золотых медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Фото: Злата Дронова

Уроженка Ростова одержала победу на первенстве России по олимпийскому виду спорта - тяжелой атлетике. Соревнования проходили с 20 по 30 марта среди юношей и девушек в Оренбурге. В нем принимали участие спортсмены из 45 регионов страны.Злата Дронова выступила сразу в двух дисциплинах в весовой категории 55 килограмм: рывке - подъем штанги массой 73 килограмма широким хватом и толчке - комбинированный подъем штанги массой 88 килограмм. Подготовка началась еще за полгода до соревнований. Шесть дней в неделю Злата работала с грифом, оттачивала технику упражнений и ходила в тренажерный зал.- Последняя неделя далась тяжело, получила травму, - говорит Злата. - Нельзя было тренироваться неделю, по рекомендации врача можно было выполнять какие-то определенные упражнения. Из-за этого на соревнованиях было страшно, что могу допустить ошибку.Но в финале у спортсменки прошло все гладко. Девушке удалось одержать первое место, несмотря на серьезность своих соперников.- В финал я вышла с победительницами первенства страны прошлых годов. Они оказались очень сильными противниками, - добавляет Злата. Но отрыв получился в 3 килограмма штанги.Девушка занимается этим видом спорта с пяти лет. Причем это был исключительно ее выбор - заниматься тяжелой атлетикой. Но из-за частых тренировок у Златы начались проблемы с учебой, и родители спортсменки были против ее хобби.- Приходилось несколько раз бросать любимое дело. Но в конце концов моя семья смирилась с моей «страстью», учебу, конечно же, пришлось подтянуть, - комментирует Злата.Девушка является мастером спорта России и не собирается на этом останавливаться. В планах у спортсменки - поехать на очередное первенство и завоевать там золото.