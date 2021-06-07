Ростовчанка взяла серебро на Кубке мира по прыжкам на батуте

Ростовчанка Анна Корнетская стала призёром на Кубке мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в итальянском городе Брешиа с 4 по 8 июня. Донская спортсменка заняла второе место в первенстве среди женщин и стала первой среди всех спортсменок из России.Анна начала свой спортивный путь в шесть лет. И уже через четыре года выиграла свой первый чемпионат России. Однако в Ростове было не так много возможностей для роста, поэтому ростовчанке пришлось переехать в другой город.- В 15 лет я тренировалась под руководством С. Я. Марченко, которого пригласили вместе со спортсменами уехать в Астрахань, где нам предоставили новые батуты и хорошие условия для развития этого вида спорта в их регионе. А в Ростове-на-Дону на тот момент условия не менялись и были далеки от тех, в которых мы нуждались, поэтому шанс повысить профессиональный рост был низок. Так я приняла решение переехать в Астрахань, - делится Анна.За это время спортсменка стала неоднократной призёршей чемпионатов России и Европы, также успела поучаствовать в первых в мире Олимпийских играх Европы в Баку, в которых заняла первое место в синхронных прыжках. В 2016 году Анна вернулась на родину, потому что жить в Астрахани она не планировала.- Я решила стать тренером и подумала, что если будут показывать хорошие результаты, то смогу проявить интерес в Ростове к нашему виду спорта. Более того, я решила своими успехами добиться того, чтобы обеспечить в родном городе хорошие условия для воспитания будущих чемпионов, - рассказала Анна.Сейчас главная цель спортсменки - попасть на Олимпийские игры. Однако пока это только сладкая мечта спортсменки.- Дело в том, что я восстанавливалась после родов и пропустила международные этапы Кубка мира в 2019 году, на которых спортсмены зарабатывают очки в таблице мирового рейтинга и тем самым дают путевку тому спортсмену, который стоит выше всех, - поделилась чемпионка. - Зато я уже точно в резерве. На данный момент остался заключительный Кубок мира.Анна призналась, что этот этап, скорее, показывает, насколько готовы спортсмены к Олимпиаде, чем решает вопрос участия спортсменов в соревнованиях.Несмотря на всё это, ростовчанка настроена оптимистично и рада за своих соотечественниц, которые смогут представлять Россию на Олимпийских играх. Спортсменка усиленно тренируется, чтобы в случае чего достойно выступить на замене.