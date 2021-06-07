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Ростовчанка взяла серебро на Кубке мира по прыжкам на батуте

Ростовчанка взяла серебро на Кубке мира по прыжкам на батуте


Ростовчанка Анна Корнетская стала призёром на Кубке мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в итальянском городе Брешиа с 4 по 8 июня. Донская спортсменка заняла второе место в первенстве среди женщин и стала первой среди всех спортсменок из России.

Анна начала свой спортивный путь в шесть лет. И уже через четыре года выиграла свой первый чемпионат России. Однако в Ростове было не так много возможностей для роста, поэтому ростовчанке пришлось переехать в другой город.

- В 15 лет я тренировалась под руководством С. Я. Марченко, которого пригласили вместе со спортсменами уехать в Астрахань, где нам предоставили новые батуты и хорошие условия для развития этого вида спорта в их регионе. А в Ростове-на-Дону на тот момент условия не менялись и были далеки от тех, в которых мы нуждались, поэтому шанс повысить профессиональный рост был низок. Так я приняла решение переехать в Астрахань, - делится Анна.

За это время спортсменка стала неоднократной призёршей чемпионатов России и Европы, также успела поучаствовать в первых в мире Олимпийских играх Европы в Баку, в которых заняла первое место в синхронных прыжках. В 2016 году Анна вернулась на родину, потому что жить в Астрахани она не планировала.

- Я решила стать тренером и подумала, что если будут показывать хорошие результаты, то смогу проявить интерес в Ростове к нашему виду спорта. Более того, я решила своими успехами добиться того, чтобы обеспечить в родном городе хорошие условия для воспитания будущих чемпионов, - рассказала Анна.

Сейчас главная цель спортсменки - попасть на Олимпийские игры. Однако пока это только сладкая мечта спортсменки.

- Дело в том, что я восстанавливалась после родов и пропустила международные этапы Кубка мира в 2019 году, на которых спортсмены зарабатывают очки в таблице мирового рейтинга и тем самым дают путевку тому спортсмену, который стоит выше всех, - поделилась чемпионка. - Зато я уже точно в резерве. На данный момент остался заключительный Кубок мира.

Анна призналась, что этот этап, скорее, показывает, насколько готовы спортсмены к Олимпиаде, чем решает вопрос участия спортсменов в соревнованиях.

Несмотря на всё это, ростовчанка настроена оптимистично и рада за своих соотечественниц, которые смогут представлять Россию на Олимпийских играх. Спортсменка усиленно тренируется, чтобы в случае чего достойно выступить на замене.

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