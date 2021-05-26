Ростовчанка взяла серебро на Кубке России по многоборью

Ростовчанка Александра Бутвина стала призёром на Кубке России по семиборью. Соревнования прошли в Майкопе с 24 по 28 мая. Донская спортсменка заняла второе место в первенстве среди женщин.Напомним, что Александра - двукратная чемпионка Европы по многоборью и семикратная чемпионка России! Однако в этот раз забрать золото не удалось. Из-за чего спортсменка не отчаивается. На вопрос: «Как так получилось?», она с улыбкой говорит: «На данном этапе я оказалась готова хуже, чем девочка которая победила. Все просто».Важно понимать, что в семиборье и пятиборье намного сложнее держать себя в форме.«Соревнования по многоборью проводятся в два раза реже, чем по другим видам, так как слишком часто делать многоборье не получается, тяжелый вид спорта», - делится спортсменка.Насчёт поддержания формы на фоне редких состязаний Александра не переживает, всё-таки не первый год в спорте:«Я профессионал и конечно для меня быть в тонусе все время уже норма, именно это позволяет показывать результаты и побеждать!»Сейчас чемпионка готовится к соревнованиям в Чебоксарах, которые пройдут в конце июня. На этот раз ростовчанка намерена вернуться с победой.