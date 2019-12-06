На всемирном турнире по тхэквондо ростовчанин завоевал «бронзу»



Уроженец Ростова-на-Дону стал бронзовым призёром всемирного супер-турнира по тхэквондо. Финальный этап соревнований прошёл 6 и 7 декабря в Москве.



В российскую столицу съехались по шесть представителей каждой весовой категории. Победа предполагала 80 рейтинговых очков. Ростов представляли Алексей Денисенко и Георгий Попов.



Денисенко выступал в категории до 68 килограммов. Он выбыл после 1/8 финала, проиграв спортсмену из Тайваня.



18-летний Георгий Попов в первом поединке одолел представителя Мексики, серебряного призёра чемпионата мира. В четвертьфинале молодой человек выиграл у трёхкратного чемпиона мира из Южной Кореи. Увы, в полуфинале он не смог справиться итальянскому чемпиону Европы. В борьбе за третье место Георгий боролся с тхэквондистом из Ирана. Поединок закончился со счётом 15:11 в пользу ростовчанина.

