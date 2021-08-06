«Ростов» в дебютной игре под руководством Сёмина сыграл вничью
Несколько дней назад «Ростов» покинул Валерий Карпин, возглавлявший команду несколько лет. Новым главным тренером стал Юрий Павлович Сёмин, один из самых успешных российских тренеров. В первом матче под его руководством «жёлто-синие» не смогли добыть победу в Химках.
В первые минуты опаснее смотрелся «Ростов». После нескольких хороших подходов гости открыли счёт. Николай Комличенко получил пас от Кенто Хашимото и прорвался по центру, оставив не у дел двух центрдефов и вратаря – 0:1. «Химки» постарались прибавить, однако «Ростов» всё равно смотрелся опаснее. Сначала хорошим ударом отметился Матиас Норманн – вратарь был на месте. Далее после атаки левым флангом мяч пришёл под удар Хашимото, однако удар японца блокировал защитник – было очень опасно.
Во второй части вечера «Химки» сумели выровнять игру. На 69-й минуте рефери после подсказки VAR указал на точку за опасную игру в штрафной «Ростова». Исполнять пенальти взялся Денис Глушаков – точно, 1:1. В оставшееся до финального свистка время «жёлто-синие» имели моменты, чтобы всё-таки вырвать победу. Кирилл Фольмер угодил в штангу за 10 минут до конца игры. Однако забить больше не получилось ни у гостей, ни у хозяев. Итог – ничья, 1:1, которой едва ли могут быть довольны ростовчане.
Следующую игру «Ростов» проведёт на своём поле 14 августа против ЦСКА.