ФК «Ростов» разгромил «Ахмат»

Донские футболисты со счётом 3:0 обыграли соперника из Грозного.Ростовчане принимали «Ахмат» в не самом сильном составе – несколько лидеров покинули стан «жёлто-синих», полузащитник Хорен Байрамян получил травму, норвежец Матиас Норманн дисквалифицирован, как и главный тренер Валерий Карпин. Руководил командой Виталий Кафанов. Это в какой-то мере уравняло шансы.В первом тайме «Ростов» хорошо начал – больше владел инициативой и соорудил несколько голевых эпизодов. Но грозненцы освоились и смогли отодвинуть игру от своей штрафной. Но как раз в это время и забил «Ростов». Невысокий японский полузащитник Кенто Хашимото забил головой после навеса Данила Глебова – 1:0. Всего через минуту Хашимото мог оформлять дубль, однако здесь уже вратарь гостей спас. В концовке тайма «бело-зелёные» устроили серьёзный штурм. Сначала они получили пенальти, но Сергей Песьяков ростовчан спас, парировав удар Георгия Мелкадзе. Почти сразу тот же Мелкадзе угодил в перекладину – там не спас бы даже Песьяков, большое невезение для гостей и немалое везение для хозяев поля.Во второй части встречи атакующий пыл «Ахмат» ослаб. «Ростов» держал матч под контролем, а на 76-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца. За пару минут до конца игры Павел Мамаев обязан был снимать все вопросы – в одном эпизоде он бил дважды из выгоднейшей позиции, но в первом случае удар пришёлся в голкипера, а во втором мяч угодил в штангу. Лишь чудо уберегло рамку гостей от гола. Однако в дополнительное время «Ростов» всё же забил. Дважды! Сначала капитан Роман Ерёменко, а потом Данил Глебов – оба после быстрых атак и передач от вышедших на замену игроков. Итог – уверенная победа ростовчан, 3:0.Следующий матч «Ростов» проведёт 25 октября. В этот день подопечные Валерия Карпина сыграют дома с «Химками».