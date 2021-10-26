«Ростов» уступил «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо».

Последний матч группового раунда второго по значимости турнира в российском футболе ничего не значил ни для ростовчан, ни для москвичей – оба коллектива ранее уступили и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. При таких условиях «Ростов» вовсе отправил на матч второй состав, чтобы не подвергать риску травм основу.В первой части матча игра была небогатой на острые моменты. И те, и другие куда больше внимания уделяли защите и не рвались забивать. После первых сорока пяти минут на табло были нули. На третьей минуте второй части вечера игра стала более «живой». Сначала ростовчане заработали 11-метровый, но Кирилл Щетинин не сумел его реализовать. Далее «Торпедо» тоже получило право на пенальти, и Амур Калмыков исполнил его намного лучше – 1:0.Через несколько минут Максим Турищев получил красную карточку за грубый фол. В меньшинстве ростовчане мало что могли поделать с одной из лучших команд ФНЛ. В концовке Тимур Абдрашитов забил второй мяч «черно-белых». Итог – поражение «Ростова», 0:2.Очередной матч «Ростов» сыграет 30 октября на выезде против московского «Спартака» в РПЛ.