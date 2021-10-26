Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Ростов» уступил «Торпедо»

«Ростов» уступил «Торпедо»
Последний матч группового раунда второго по значимости турнира в российском футболе ничего не значил ни для ростовчан, ни для москвичей – оба коллектива ранее уступили и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. При таких условиях «Ростов» вовсе отправил на матч второй состав, чтобы не подвергать риску травм основу.

В первой части матча игра была небогатой на острые моменты. И те, и другие куда больше внимания уделяли защите и не рвались забивать. После первых сорока пяти минут на табло были нули. На третьей минуте второй части вечера игра стала более «живой». Сначала ростовчане заработали 11-метровый, но Кирилл Щетинин не сумел его реализовать. Далее «Торпедо» тоже получило право на пенальти, и Амур Калмыков исполнил его намного лучше – 1:0.

Через несколько минут Максим Турищев получил красную карточку за грубый фол. В меньшинстве ростовчане мало что могли поделать с одной из лучших команд ФНЛ. В концовке Тимур Абдрашитов забил второй мяч «черно-белых». Итог – поражение «Ростова», 0:2.

Очередной матч «Ростов» сыграет 30 октября на выезде против московского «Спартака» в РПЛ.

Фото: ФК «Торпедо».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.