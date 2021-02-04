ХК «Ростов» проиграл последний домашний матч «регулярки»

Плей-офф всё ближе, а ХК «Ростов» всё ещё не гарантировал себе место там. Каждая игра теперь может повлиять на то, продолжится ли сезон у «красно-белых» или нет. Изначально матч между «Металлургом» и «Ростовом» должен был пройти в начале сезона в Новокузнецке, однако из-за вспышки коронавируса в стане «кузни» ряд игр пришлось переносить, в том числе и эту.В первом периоде номинальные хозяева выглядели предпочтительнее. Новокузнечане намного чаще и куда опаснее атаковали. Однако «южане» хорошо держались, а при случае старались отвечать своими вылазками в чужую зону. После двадцати минут игры на табло застыли нули.В начале второй части матча «кондоры» открыли счёт в большинстве. Отличился Роман Опалев с передачи Павла Щербакова – 1:0. Через пару минут «Металлург» счёт сравнял. Шайбу забросил Сергей Барбашёв – 1:1. Гости из Кемеровской области продолжали нагнетать давление на ворота Данила Кудашева. И на 36-й минуте оборона ростовчан дрогнула. Максим Кицын вывел гостей вперёд.В дебюте третьей двадцатиминутки положение «Ростова» ухудшилось ещё больше. Олег Ломако забил на первой же минуте периода – 1:3. Через три минуты он же мог забивать ещё, но не сумел реализовать штрафной бросок. «Красно-белые» старались вернуться в игру, но крест на их потугах поставил всё тот же Максим Кицын за две минуты до финальной сирены – 4:1. В концовке ХК «Ростов» подсластил пилюлю болельщикам усилиями Василия Мякинина. Итог – поражение дончан, 2:4.До завершения «регулярки» ХК «Ростов» проведёт ещё четыре матча, все на выезде: 11 февраля - против пензенского «Дизеля», 13-го - с казанским «Барсом», 15-го – с тольяттинской «Ладой», 17-го – против самарского ЦСК ВВС.