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ГК «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России

ГК «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России. «Желто-черные» уступили трофей ЦСКА. Команды выявили победителя лишь после серии пенальти.

Матч проходил в донской столице в крытом футбольном манеже. Основное время встречи закончилось ничьей – 23:23. После этого гандболисткам пришлось бросать «семиметровые». Точнее оказались гандболистки ЦСКА. Они победили с общим счетом 30:29.

«Желто-черные» стали серебряными призерами Кубка России сезона 2023/2024. Следующая игра «Ростов-Дона» пройдет 24 апреля в Волгограде. Команде предстоит матч в рамках Чемпионата России против «Динамо-Синара».
Фото: ГК Ростов-Дон
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