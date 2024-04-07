ГК «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл в финале Кубка России. «Желто-черные» уступили трофей ЦСКА. Команды выявили победителя лишь после серии пенальти.
Матч проходил в донской столице в крытом футбольном манеже. Основное время встречи закончилось ничьей – 23:23. После этого гандболисткам пришлось бросать «семиметровые». Точнее оказались гандболистки ЦСКА. Они победили с общим счетом 30:29.
«Желто-черные» стали серебряными призерами Кубка России сезона 2023/2024. Следующая игра «Ростов-Дона» пройдет 24 апреля в Волгограде. Команде предстоит матч в рамках Чемпионата России против «Динамо-Синара».