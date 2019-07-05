ФК «Ростов» проиграл «Ганноверу-96» на сборах в Австрии



Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Ганноверу-96». Контрольный матч прошёл 7 июля в Австрии. Игра стала завершающей в рамках сборов за рубежом. Встреча проходила при плохих погодных условиях.



Уже на четвёртой минуте спортсмены «Ростова» пропустили мяч. Через семь минут ударила молния, и судья принял решение приостановить матч. После возобновления игры донской клуб начал мощную атаку соперника. На 13-й минуте полузащитник Алексей Ионов сделал отличный удар, но попал в перекладину. На 48-й минуте футболист «Ганновера-96» забил второй гол в ворота «Ростова».



Единственный гол дончанам принёс полузащитник Роман Ерёменко. По итогу игры счёт составил 1:2 в пользу «Ганновера».