«Ростов-Дон» выиграл товарищеский турнир

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»

После чемпионата мира ростовчанки отправились на товарищеский турнир в городе Руза (Московская область). Четыре участника сыграли между собой по системе «каждый с каждым». На третий игровой день «Ростов-Дон» играл против звенигородской «Звезды».«Звезда» тоже выиграла два своих матча и в случае победы могла стать победителем турнира Zvezda Handball Cup. Борьба получилась напряженной. В первом тайме ростовчанки были сильнее - 17:14. Но во второй части игры звенигородский клуб быстро вернул в матч интригу, которая жила до последних секунд встречи. В итоге ростовская команда одерживает трудную победу - 31:30.По индивидуальной статистике, у ростовчанок лучшими были Екатерина Левша (8 голов), Виктория Борщенко (6), Эдуарда Аморим (5) и Екатерина Зеленкова (5). У «Звезды» 5 мячей забила Станислава Герасимова.Очередная игра «желто-черных» намечена на 28 декабря. В этот день подопечные Пера Юханссона сыграют дома с тольяттинской «Ладой» в Кубке России.