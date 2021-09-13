«Ростов-Дон» уступил «Ладе» – 30:31

После хорошей победы в Лиге Чемпионов ростовчанкам нужно было вновь окунуться в чемпионат России. Гостевая игра против «Лады» сложилась трудно.В первой части матча желто-черные играли, откровенно, слабо. Казалось, что есть запас, и вот-вот южанки прибавят. При этом в счете существенного перевеса не было ни у тех, ни у других. После первого тайма «Ростов-Дон» минимально ведет – 17:16.Начало второго тайма выдалось катастрофическим – волжанки забили четыре мяча подряд и оторвались в счете, 20:17. Весь второй тайм длилась изнурительная погоня. Но ростовчанки вернуться в игру так и не смогли. В итоге желто-черные получают первое в сезоне поражение – 30:31.У «Ростов-Дона» лучшими были Екатерина Левша (6 мячей), Анна Сень и Владлена Бобровникова – по 5. У «Лады» 11 раз поразила ворота Валерия Кирдяшева.В остальных играх тура «Звезда» (Звенигород) дома уступила «Астраханочке» 28:31, а ЦСКА (Москва) на своей площадке переиграл «Кубань» (Краснодар) 34:28.Свой очередной матч подопечные Пера Юханссона проведут в Румынии. 18 сентября в рамках Лиги Чемпионов «Ростов-Дон» сразится с «Бухарестом».