«Ростов-Дон» победил в товарищеском турнире «Динамо-Синару»

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»

Состоялись игры второго игрового дня товарищеского турнира в Рузе (Московская область) Zvezda Handball Cup. Вторым соперником на турнире стало волгоградское «Динамо-Синара». У ростовчанок вновь слабый первый тайм, но во втором все становится на свои места.На старте волжанки смотрятся очень хорошо – они неплохо атакуют и в целом сдерживают более опытного соперника. Только перед перерывом «Ростов-Дон» добивается некоторого преимущества – 14:13. Но второй тайм прошёл при доминировании ростовчанок. В итоге «желто-черные» добиваются относительно легкой победы – 28:21.По индивидуальной статистике, самыми опасными у «Ростов-Дона» стали Екатерина Зеленкова (7 голов), Виктория Борщенко (5) и Кристина Кожокарь (5). У «Динамо-Синары» Екатерина Долматова и Елизавета Дудкина отметились пятью голами каждая.В последний игровой день турнира, 19 декабря, ростовская команда сыграет со «Звездой» (Звенигород). Ближайший официальный матч команды Пера Юханссона состоится 28 декабря. На своей площадке в этот день ростовчанки примут «Ладу» (Тольятти, Самарская область) в рамках Кубка России.