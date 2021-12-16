ГК «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 30:26

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Сборная России выбыла из борьбы за титул на чемпионате мира. А значит, пора переключить внимание на дела клубные. «Ростов-Дон» в рамках подготовки ко второй части чемпионата России среди клубов Суперлиги принимает участие в турнире Zvezda Handball Cup в городе Руза (Московская область). Стартовая игра кубка была против единственной российской команды, которая сумела победить «Ростов-Дон» в текущем сезоне.Первый тайм прошел с преимуществом «белок». «Лада» вела в счете. «Желто-черные» слишком много ошибались и были за это наказаны. После получаса игры подопечные Пера Юханссона «летят» - 14:17. Однако во втором тайме южанки вернули все на круги своя. В итоге получаем относительно простую победу - 30:26.По личным показателям в составе «Ростов-Дона» самыми бойкими были Эдуарда Аморим (6 мячей), Екатерина Левша (5) и Владлена Бобровникова (5). У «автозаводчанок» 6 мячей у Валерии Ганичевой.В другой игре первого игрового дня «Звезда» легко обыграла «Динамо-Синару» - 30:23. Именно против волгоградок «Ростов-Дон» сыграет 18 декабря.