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ГК «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 30:26

ГК «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 30:26
Сборная России выбыла из борьбы за титул на чемпионате мира. А значит, пора переключить внимание на дела клубные. «Ростов-Дон» в рамках подготовки ко второй части чемпионата России среди клубов Суперлиги принимает участие в турнире Zvezda Handball Cup в городе Руза (Московская область). Стартовая игра кубка была против единственной российской команды, которая сумела победить «Ростов-Дон» в текущем сезоне.

Первый тайм прошел с преимуществом «белок». «Лада» вела в счете. «Желто-черные» слишком много ошибались и были за это наказаны. После получаса игры подопечные Пера Юханссона «летят» - 14:17. Однако во втором тайме южанки вернули все на круги своя. В итоге получаем относительно простую победу - 30:26.

По личным показателям в составе «Ростов-Дона» самыми бойкими были Эдуарда Аморим (6 мячей), Екатерина Левша (5) и Владлена Бобровникова (5). У «автозаводчанок» 6 мячей у Валерии Ганичевой.

В другой игре первого игрового дня «Звезда» легко обыграла «Динамо-Синару» - 30:23. Именно против волгоградок «Ростов-Дон» сыграет 18 декабря.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: Гандбол ГК Ростов-Дон

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