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Ростовчанам рассказали, как справиться с аллергией в июне. Врач Алла Молчанова поделилась информацией о том, что вызывает неприятные симптомы и как можно облегчить свое состояние в такой период.Как отмечает специалист, в южных регионах, особенно Ростовской области, очень активно цветут амброзия, полынь, сорные травы. Кроме этого, на улицах можно заметить тополиный пух. Алла Молчанова уверила, что сам тополиный пух не является аллергеном, однако он может собирать и переносить по воздуху все аллергены растений, грибков, дорожную пыль и раздражать слизистые механически.Чтобы облегчить неприятные симптомы, следует придерживаться правил. Одно их таких - не проветривать квартиру в ветреную погоду. Не забывать промывать нос солевыми растворами после улицы.- Следует также мыть волосы вечером, пыльца оседает на них. Использовать очиститель воздуха с HEPA-фильтром. Не сушить бельё на улице, - добавляет специалист. - В сезон начинать терапию заранее, а не когда уже «накрыло».Если симптомы усиливаются, обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.