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В Ростове власти оспаривают переименование здания в парке Плевен

В Ростове власти оспаривают переименование здания в парке Плевен
В Арбитражном суде Ростовской области разгорается разбирательство, связанное с законностью изменения наименования объекта недвижимости в парке имени Плевена. Управление культуры города выступает против действий Росреестра, который, по мнению властей, незаконно переименовал здание.

Речь идет про здание, известное как «Ресторан», в «Универсальный комплекс для проведения общественных культурных мероприятий, выставок с функцией общественного питания в парке «Аллея роз» бульвара Дружбы». Заявитель утверждает, что Росреестр произвел регистрационные действия, несмотря на существующий судебный запрет на любые действия с объектами парка.

Этот запрет был наложен в связи с расторжением договора аренды с ООО «МИВ», чья частная собственность на здание и его прежнее наименование, как считает истец, нарушали условия договора.

Объект спора, имеющий кадастровый номер 61:44:0073202:3 и расположенный по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, дом 25/4, был переименован по заявлению ООО «МИВ». Росреестр указывает, что судебное определение о запрете действий поступило к ним лишь спустя месяц после внесения изменений. И Росреестр, и ООО «МИВ» настаивают на законности своих действий.

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований Управления культуры города. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Фото: публичная кадастровая карта
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