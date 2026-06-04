В Ростове на продажу выставили имущественно-земельный комплекс за полмиллиарда рублей

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В начале июня на одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже крупного имущественно-земельного комплекса в Ростове-на-Дону. Стартовая цена лота, включающего 4,2 гектара земли и строения общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров, составляет 600 миллионов рублей.Объект, расположенный на территории с удобными подъездными путями для всех видов транспорта, обладает рядом уникальных характеристик. Центральным элементом комплекса является основное здание площадью 12,1 тысячи квадратных метров. Его высота до фермы достигает 8,5 метра, а до кровли – 12,5 метра. Внутри основного здания выделено 1,5 тысячи квадратных метров под двухэтажный административно-бытовой комплекс. Дополнительно на территории находятся пять построек, используемых под гаражи и склады, площадью от 90 до 970 квадратных метров.Особое внимание привлекает наличие действующей железнодорожной ветки с рампой, способной одновременно принимать до шести вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы облегчает козловой кран грузоподъемностью до 24 тонн. Комплекс располагает парковкой для клиентов и сотрудников, а также внушительной площадкой для открытого хранения площадью около 1 гектара (60х170 метров), что идеально подходит для размещения крупногабаритных материалов или продукции.Инфраструктура комплекса включает собственные системы газоснабжения (ГРП с лимитом до 250 000 кубометров в год) и котельное оборудование для отопления административно-бытового блока. Энергоснабжение обеспечивается двумя трансформаторными подстанциями мощностью по 600 кВт каждая. Водоснабжение организовано как от городской сети, так и от собственной скважины с технической водой (до 9 м³/час), дополняет систему городское водоотведение.Важно отметить, что все строения, оборудование и земельные участки находятся в полной собственности без каких-либо долгов или кредитных обязательств. Продавец готов к сделке с чистой историей объекта.