В Батайске жители просят привести в порядок аллею Панфилова

- Никому ничего не надо. Уже бы или вовсе убрали, или всё-таки поправили, как было, – возмущаются местные жители.

Фото: Дондей

Жители Батайска пожаловались на беспорядок на аллее по улице Панфилова. Она находится в районе РДВС. По словам горожан, по этой дороге ежедневно проходят сотни человек. Среди них - много детей, которые ходят в расположенные рядом музыкальную и спортивную школы.Однако безопасной и ухоженной эту территорию местные назвать не могут. Аллея заросла высокой травой. В некоторых местах она почти достигает человеческого роста. Жители опасаются, что такая среда может стать местом распространения аллергенов, клещей и насекомых.Когда-то напротив музыкальной школы установили декоративные фигуры в форме музыкальных инструментов. Но, по словам батайчан, несколько лет назад эти элементы исчезли. Восстанавливать их никто не стал. Сейчас на их месте остались только металлические основания.Горожане рассчитывают, что на проблемный участок обратят внимание и наведут там порядок.