Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Батайске жители просят привести в порядок аллею Панфилова

В Батайске жители просят привести в порядок аллею Панфилова
Жители Батайска пожаловались на беспорядок на аллее по улице Панфилова. Она находится в районе РДВС. По словам горожан, по этой дороге ежедневно проходят сотни человек. Среди них - много детей, которые ходят в расположенные рядом музыкальную и спортивную школы.

Однако безопасной и ухоженной эту территорию местные назвать не могут. Аллея заросла высокой травой. В некоторых местах она почти достигает человеческого роста. Жители опасаются, что такая среда может стать местом распространения аллергенов, клещей и насекомых.

Когда-то напротив музыкальной школы установили декоративные фигуры в форме музыкальных инструментов. Но, по словам батайчан, несколько лет назад эти элементы исчезли. Восстанавливать их никто не стал. Сейчас на их месте остались только металлические основания.

- Никому ничего не надо. Уже бы или вовсе убрали, или всё-таки поправили, как было, – возмущаются местные жители.


Горожане рассчитывают, что на проблемный участок обратят внимание и наведут там порядок.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика