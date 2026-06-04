Что происходит на АЗС Ростовской области в начале июня

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Последние месяцы жители Ростовской области бурно обсуждают в местных чатах вопрос бензина: над регионом навис страх исчезновения топлива с местных АЗС. Объясняем, есть ли такой риск и откуда взялись слухи.Людей пугает повышение цен и ограничения на канистры, которые вводят некоторые топливные компании. Как ясно из данных Росстата, с начала года бензин подорожал на 4,8%, а за весь прошлый год — сразу на 11%.В северных и приграничных районах периодически пропадают некоторые виды топлива (в частности, 92-й и 95-й). Время от времени люди жалуются, что им нечем заправить газонокосилку, на заправку «под завязку» хватает не всегда. Как сообщает Donday, в Зернограде жители сталкиваются с ситуациями полного отсутствия бензина на заправках города.При этом оснований для «топливной паники» нет. Цены обусловлены инфляцией, повышением НДС и акцизов. ТЬПо состоянию на 4 июня автомобилисты из разных городов области подтверждают, что бензин на заправках в основном есть. Топливо завозят спустя какое-то время после того, как он кончается на заправке. Правда, набрать канистру все еще возможно не везде.Тем временем в Ростове-на-Дону все в порядке, люди не замечают никакого дефицита.Отметим, что летом спрос взлетит из-за отпусков (через РО многие едут на моря) и уборки урожая. Это традиционный двойной удар по запасам.