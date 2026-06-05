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Ростовчане станут свидетелям соединения двух планет на вечернем небе

Ростовчане станут свидетелям соединения двух планет на вечернем небе
Ростовчане станут свидетелями сближения двух планет на вечернем небе. Как рассказал астроном Николай Демин, Венера и Юпитер «встретятся» после захода солнца 9 июня.

Как отметил специалист, оба гиганта будут отлично видны на небосводе. Оптические приборы могут потребоваться для наблюдения фазы Венеры и облачного пояса на диске Юпитера, а также четырех его самых ярких спутников: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто.

Сближения происходят в среднем примерно раз в год, но не всегда наблюдаются из-за особенностей движения планет и условий видимости. В этом году условия для наблюдения ожидаются благоприятные.
Фото: Московский планетарий
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