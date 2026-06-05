Ростовчане станут свидетелям соединения двух планет на вечернем небе

Фото: Московский планетарий

Ростовчане станут свидетелями сближения двух планет на вечернем небе. Как рассказал астроном Николай Демин, Венера и Юпитер «встретятся» после захода солнца 9 июня.Как отметил специалист, оба гиганта будут отлично видны на небосводе. Оптические приборы могут потребоваться для наблюдения фазы Венеры и облачного пояса на диске Юпитера, а также четырех его самых ярких спутников: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто.Сближения происходят в среднем примерно раз в год, но не всегда наблюдаются из-за особенностей движения планет и условий видимости. В этом году условия для наблюдения ожидаются благоприятные.