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ВТБ рассказал, куда крупный бизнес вкладывает деньги при высоких ставках

ВТБ рассказал, куда крупный бизнес вкладывает деньги при высоких ставках
Крупные российские компании третий год подряд живут и работают в условиях дорогих денег. Это заставляет их серьезнее думать, на что тратить средства, но не останавливает развитие полностью. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук объяснил, как бизнес приспосабливается к текущей ситуации.

По его словам, компании не свернули инвестиции, а стали тщательнее отбирать проекты. Деньги идут только на самое важное, а от второстепенных планов временно отказываются. В такой ситуации хорошим подспорьем становятся меры господдержки — особые экономические зоны, специальные инвестконтракты и другие механизмы помогают запускать действительно нужные экономике проекты.

Главным направлением для вложений становятся технологии. Российские компании накопили серьезный багаж разработок, но запуск новых инженерных решений в производство — это всегда высокий риск. Бизнесу нужны дополнительные гарантии на этапе внедрения.

«Мы видим запрос: инструментов для финансовой поддержки уже достаточно, а вот технологическим инициативам, особенно требующим промышленной обкатки, не хватает сопровождения», — отметил Сергейчук.

В банке считают: если появятся механизмы страхования таких рисков, бизнес смелее пойдет вкладываться в отечественные разработки. Это ускорит модернизацию экономики. Речь идет как о создании собственных технологий с нуля, так и об адаптации перспективных зарубежных решений под российский рынок. Именно технологическая гонка сегодня определяет, насколько конкурентоспособной будет наша экономика в будущем.
Фото: DonDay
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