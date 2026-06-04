В Ростовской области жители массово сообщают о неработающей мобильной связи

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Жители Ростовской области массово сообщают о неработающей мобильной связи. Жалобы разместили 4 июня в соцсетях.Проблемы появились в Ростове сразу в нескольких частях города и на улице Нижнегородской. По словам людей, нет связи и интернета.Также перебои наблюдаются в городе Сальске, в районе Низовки. Жители пишут, что связь не включают совсем. Нельзя позвонить пожилым родственникам, детям, которые учатся в других городах.- Хотя бы на несколько часов в день можно же давать связь? Даже по работе нам не могут дозвониться. Чтобы хоть что-то написать, нужно это сделать через домашний интернет, а позвонить невозможно! Почему об этом все молчат? Мы же деньги платим за связь немаленькие, а связи нет, - возмущаются горожане.Кроме того, у жителей Азова связь пропадает каждое утро и после 19:00.