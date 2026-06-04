В Ростовской области водитель сбежал с места смертельного ДТП

Фото: Госавтоинспекция РО

Жуткая авария со смертельным исходом случилась в Таганроге рано утром 4 июня. ДТП произошло на улице Александровская, 176.По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением. Иномарка, внутри которой находились 3 пассажира, влетела в дерево и опрокинулась.В результате аварии на месте ДТП скончался 39-летний мужчина. Еще одна пассажирка, 35-летняя женщина, получила травмы.После водитель «Шевроле» скрылся. Однако позже он был задержан, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.