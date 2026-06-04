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В Ростовской области водитель сбежал с места смертельного ДТП

В Ростовской области водитель сбежал с места смертельного ДТП

Жуткая авария со смертельным исходом случилась в Таганроге рано утром 4 июня. ДТП произошло на улице Александровская, 176.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением. Иномарка, внутри которой находились 3 пассажира, влетела в дерево и опрокинулась.

В результате аварии на месте ДТП скончался 39-летний мужчина. Еще одна пассажирка, 35-летняя женщина, получила травмы.

После водитель «Шевроле» скрылся. Однако позже он был задержан, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция РО
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