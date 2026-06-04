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Жители Ростова пожаловались на перегородившее дорогу дерево у детского сада

Жители Ростова пожаловались на перегородившее дорогу дерево у детского сада


Жители Ростова-на-Дону пожаловались на дерево, которое упало на дорогу возле детского сада № 243. Ствол лежит на лестнице в 1-м квартале поселка Орджоникидзе.

Как рассказали местные жители, дерево (судя по виду коры, - липа) упало еще 27 мая, когда в городе разыгралась ветреная погода. Скорость порывов достигала 30 метров в секунду.

В результате местные вынуждены обходить дерево и спускаться не по лестнице, а по заросшему склону. Ветки висят на проводах, а перила лестницы погнуты. Вот уже неделю ситуацию не могут исправить.

Жители просят убрать дерево, починить перила и позаботиться о безопасности проводов.
Фото: Rostov.ru
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