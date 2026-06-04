Фото: ФК Ростов

Эксперты назвали игру «Ростова» противоречивой из-за нереализованных моментов. Аналитики отмечают, что команда демонстрировала низкую результативность, несмотря на хорошую игру в продвижении мяча. Реализация моментов оставляла желать лучшего, хотя игроки качественно доходили до штрафной. «Ростов» не доминировал по владению мячом, но действовал агрессивно.ФК «Ростов» завершил сезон РПЛ-2025/26, заняв 10-е место. Это стало неожиданностью для фанатов и игроков, учитывая, что последние годы команда стабильно держалась на 7-8-й строчках. Сезон охарактеризован как противоречивый. Основной проблемой стала реализация. Футболисты забивали значительно меньше, чем ожидалось.Эксперты подчеркивают, что «Ростов» не был слабой атакующей командой, а скорее, неэффективной в реализации. Игроки создавали моменты и входили в штрафную, но не использовали их. Испанский тренер Джонатан Альба сумел выстроить тактику, но команда не смогла полностью её реализовать.