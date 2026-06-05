Фото: Дондей

В Ростове из-за непогоды стоимость поездок на такси возросла вдвое. Утром 5 июня дождь накрыл донскую столицу.Так, поездка из Кировского района (улица Города Волос, 110) в Ленинский (Донская, 12) теперь стоит 400 рублей, тогда как в обычных условиях её можно было совершить за 190–200 рублей.Приложение такси сообщает о высоком спросе на автомобили. В данный момент свободны всего две машины, а желающих уехать — больше сотни человек.Поездка из микрорайона Суворовского на Центральный рынок в дождливую погоду обойдётся в тысячу рублей, в то время как до дождя её стоимость составляла 500–600 рублей.