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В Ростове из-за непогоды стоимость поездок на такси возросла вдвое

В Ростове из-за непогоды стоимость поездок на такси возросла вдвое
В Ростове из-за непогоды стоимость поездок на такси возросла вдвое. Утром 5 июня дождь накрыл донскую столицу.

Так, поездка из Кировского района (улица Города Волос, 110) в Ленинский (Донская, 12) теперь стоит 400 рублей, тогда как в обычных условиях её можно было совершить за 190–200 рублей.

Приложение такси сообщает о высоком спросе на автомобили. В данный момент свободны всего две машины, а желающих уехать — больше сотни человек.

Поездка из микрорайона Суворовского на Центральный рынок в дождливую погоду обойдётся в тысячу рублей, в то время как до дождя её стоимость составляла 500–600 рублей.
Фото: Дондей
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