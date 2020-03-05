«Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош»



В последнем туре основного раунда «Ростов-Дону» противостоял относительно скромный «Ференцварош» из Венгрии. Ростовчанки в зависимости от остальных матчей могли занять второе или третье место в группе, что напрямую влияло на то, с кем играть в ¼ финала.



С самого начала «жёлто-чёрные» создали себе весомый задел, поставив гостей в положение отыгрывающихся – дважды Ксения Макеева, Анна Сень, Марина Судакова и дважды Анна Вяхирева, и вот чемпион России уже ведёт в счёте - 6:2. Далее долгое время шла игра «мяч в мяч». Перед самым перерывом «Ростов-Дон» забил две «тройки» и почти полностью решил исход всего матча – 17:9 после получаса игры.



Во второй половине вечера венгерки старались вернуться в игру, но разрыв был слишком велик. «Ференварош» под конец игры немного сократил своё отставание, не более того – 29:26.



У ростовчанок лучшими стали Анна Сень и Анна Вяхирева, забросившие по шесть мячей. У проигравших удачливее других атаковала Катрин Клюбер – 9 голов.



Подопечные Амброса Мартина пока занимают второе место в группе с 13 очками, но французский «Мец» и датский «Эсбьерг» ещё не провели свой матч последнего тура (против друг друга).



Дата следующего матча пока не известна – надо дождаться окончания всех матчей последнего тура Лиги чемпионов. В чемпионате России «Ростов-Дон» вышел напрямую в полуфинал, соперник по которому пока тоже не известен. 11 марта ростовчанки сыграют в Тольятти против местной «Лады» в рамках второго по значимости внутрироссийского турнира – Кубка России.