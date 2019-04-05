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В четвертьфинале Лиги чемпионов ГК «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош»

В четвертьфинале Лиги чемпионов ГК «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов 2018-2019 гг. Матч состоялся 7 апреля в Венгрии.

Счёт игры открыла Нереа Пена. Однако, наши девочки быстро ответили и Анна Сень отправила точный бросок в ворота соперниц. По итогу встречи цифры на табло показали 26:29. Спортсменки «Ростов-Дона» блестяще обыграли соперниц.

На трибунах болела «за своих» Анна Вяхирева, которая пока не может принимать участие в играх из-за травмы локтя. Она рассказала, что ей требуется ещё месяц на реабилитацию.

Второй чертвертьфинал состоится 13 апреля. В пресс-службе ростовского клуба рассказали, что уже все билеты на игру распроданы.

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