ГК «Ростов-Дон» второй год подряд вышел в финал четырех Лиги Чемпионов





Ростовчанки на своей площадке не оставили шансов венгерскому «Ференцварошу» - 33:22 в матче и 62:48 по сумме двух встреч.



Перед ответным матчем ¼ финала именно чемпион России был фаворитом. Неделю назад на чужом поле донские гандболистки взяли верх 29:26, и вот теперь победили и на своей площадке. Второй год подряд «Ростов-Дон» в четвертьфинале проходит эту венгерскую команду, которая, кстати, четвертый сезон подряд не может преодолеть этот рубеж.



В начале матча казалось, что команда гостей в состоянии дать бой фавориту. В первые 10-15 минут они несколько раз минимально вели в счете и в целом играли неплохо. Однако сил у них хватило только на четверть игры. Уже в середине первого тайма солидное преимущество ростовчанок стало вырисовываться все четче и четче. Голкипер Анна Седойкина раз за разом спасала свои ворота, а Юлия Манагаров играючи легко убегала в быстрые прорывы и забивала голы. Перед перерывом в игру вступила Анна Вяхирева, одна из самых талантливых гандболисток не только России, но и мира. В начале января она получила тяжелую травму локтя и после операции восстановилась вот только сейчас. После получаса игры желто-черные уже солидно оторвались – 15:9.



Вторая часть игры были пустой формальностью. «Ференцварош» не мог ничего противопоставить ростовчанкам. Отрыв постепенно рос. На 52-й минуте Кристина Кожокарь довела его до десяти мячей. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу «Ростов-Дона» - 33:22.



У ростовчанок лучше других атаковала Лоис Аббинг – 7 попаданий. У гостей столько же голов забила Ноэми Хафра. Финал четырех Лиги Чемпионов ЕГФ сезона 2018/2019 пройдет в Будапеште 12-14 мая.



А до тех пор ростовчанкам предстоит вернуться к чемпионату России среди клубов Суперлиги. На стадии ¼ финала ростовской команде будет противостоять «Ставрополье». 18 апреля дончанки сыграют на выезде, а 20-го – дома.