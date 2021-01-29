«Ростов-Дон» обыграл на выезде «Астраханочку»

В феврале у ростовского клуба плотнейший график – связано это с большим количеством переносов матчей Лиги Чемпионов. По решению ЕГФ все «хвосты» надо доиграть до середины февраля. Кроме этого нельзя забывать, что «Ростов-Дону» ещё и в чемпионате России нужно участвовать. В таких условиях даже «проходная» игра с середнячком может грозить потерей очков. Но всё обошлось – ростовчанки в решающий момент показали свой класс и без видимых проблем выиграли.В первой половине игры «Астраханочка» практически ни в чём не уступала действующему чемпиону. «Ростов-Дон» никак не мог нащупать свою игру и обеспечить себе надёжное преимущество. В концовке первого тайма команда хозяев площадки и вовсе повела в счёте – коллективы пошли на отдых при счёте 11:9 в пользу «Астраханочки».Но во втором отрезке встречи жёлто-чёрные вернули всё на свои места. В середине тайма «Ростов-Дон» выдал две серии – 4 гола подряд, а затем ещё 6. От такого удара команда из столицы Каспия уже не могла оправиться. В итоге в последние минут 10 интриги уже не было. Отрыв к финальной сирене дополз до десяти мячей. Итог – уверенная победа подопечных Пера Юханссона 28:18, несмотря на неудачный первый тайм.Лучшими игроками в составе ростовчанок стали Анна Сень (6 голов) и Юлия Манагарова (5). У проигравших по четыре раза попали в цель Елизавета Малашенко и Карина Ёжикова.Следующие игры «Ростов-Дон» проведёт в Лиге Чемпионов. Сначала 6 февраля чемпион России сыграет на выезде со словенским «Кримом» (Любляна), а затем должен принять дома сначала норвежский «Вайперс», а затем венгерский «Ференцварош» 9 и 13 февраля соответственно.