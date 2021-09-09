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Регбийный клуб «Ростов» уступил «Стреле»

Регбийный клуб «Ростов» уступил «Стреле»
Донские регбисты проиграли на своём поле гостям из столицы Татарстана – 10:48. В этом сезоне «Стрела» борется за медали и еврокубки. Клуб из Казани явно нацелился на медали, по самым скромным оценкам. А «Ростов» пока только осваивается в сильнейшем дивизионе чемпионата страны. Итог, увы, предсказуем - победа гостей с бонусом.

Казанцы быстро занесли попытку, но затем долгое время ростовчане держались и даже были близки к очкам. «Жёлто-синие» отважно выбирали коридор вместо более надёжного варианта пробить по воротам. Дважды подопечные Вячеслава Титика были очень близки к зачётной зоне, но оба раза не хватало самой малости. Вдобавок во втором эпизоде произошла обидная потеря, в результате которой Эдвард Людик пронёсся через всё поле и положил попытку – 0:12 после первого тайма.

Во второй части игры «Ростов» начал с штрафного Пронина – плюс три очка. Однако затем зелёные сделали несколько попыток и сняли все вопросы относительно итога. В концовке «жёлто-синие» занесли-таки попытку (Хамидуллин) и забили реализацию (Пронин). Результат – поражение, 10:48.

Очередной матч «Ростов» сыграет 19 сентября на выезде против московского «Динамо».
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