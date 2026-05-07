В Ростове-на-Дону пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью». Авария случилась днем 7 мая в районе дома № 7 «Б» на улице Лелюшенко.Водитель автобуса марки «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 78 Темерник – Ц. рынок – Темерник двигался со стороны улицы Думенко. По предварительным данным, 46-летний водитель не соблюдал необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», за рулем которой находился 42-летний водитель.В результате столкновения пострадал 68-летний пассажир автобуса. Обстоятельства происшествия выясняются.