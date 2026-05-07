Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростове-на-Дону пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью»


В Ростове-на-Дону пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью». Авария случилась днем 7 мая в районе дома № 7 «Б» на улице Лелюшенко.

Водитель автобуса марки «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 78 Темерник – Ц. рынок – Темерник двигался со стороны улицы Думенко. По предварительным данным, 46-летний водитель не соблюдал необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», за рулем которой находился 42-летний водитель.

В результате столкновения пострадал 68-летний пассажир автобуса. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика