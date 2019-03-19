После матча с «Рубином» ФК «Ростов» оштрафовали на 50 тысяч рублей



Футбольный клуб «Ростов» получил два штрафа после матча с «Рубином». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 20 марта.



Так, тренер «жёлто-синих» Виталий Кафанов должен заплатить 30 тысяч рублей за то, что без разрешения судья вышел за пределы технической зоны. Техзона — участок поля, где находятся запасные игроки, тренеры и персонал клуба.



Помимо этого, «Ростов» получил штраф за то, что на поле во время игры появился посторонний человек. За это команда заплатит 20 тысяч рублей.