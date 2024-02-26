Полузащитника Дениса Глушакова пригласили играть в «СКА Ростов»

Фото: соцсети Дениса Глушакова/СКА Ростов

Футбольный клуб "СКА Ростов" продолжает расширять свою команду для участия в Медиалиге. Владелец клуба Василий Вакуленко, более известный как Баста, пригласил известного футболиста из Ростовской области Дениса Глушакова.- Перед началом сборов с "Ростовом" я встречался с Василием. Он предложил мне сыграть за СКА и рассказал о их проекте. После нашей беседы я не дал окончательного ответа, сказал, что приму решение позже, - поделился Глушаков в интервью с "Матч ТВ".После новогодних праздников 37-летний полузащитник присоединился к "Ростову" во время медицинского обследования в Москве. Затем Денис вместе с командой отправился в город Абу-Даби, где начал тренироваться в преддверии весенней части сезона. Это вызвало слухи о его переходе в ростовскую команду. Однако после сборов в Объединенных Арабских Эмиратах Глушаков покинул расположение команды.Денис Глушаков родом из города Миллерово Ростовской области. С 2005 по 2013 годы он выступал за "Локомотив". После этого перешел в "Спартак", где провел наиболее яркий период своей карьеры. В 2019 году Глушаков попрощался с "красно-белыми" и продолжил свой путь в других командах.Напомним, что ФК "СКА Ростов" перешел из профессионального футбола в Медиалигу. Это турнир, в котором участвуют известные блогеры, комики, певцы и другие представители шоу-бизнеса.