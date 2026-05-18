По завершении сезона РПЛ четыре футболиста покинули футбольный клуб «Ростов»
По завершении сезона Российской Премьер-Лиги четыре футболиста покинули футбольный клуб «Ростов». В 30-м туре чемпионата России, который состоялся 17 мая, ростовчане встретились с «Зенитом». После этого матча об уходе из донской команды объявили два игрока: Мохаммад Мохеби и Эяд Эль-Аскалани. Особенно жаль расставаться с египетским центральным защитником, который обладал большим потенциалом, но получил серьезную травму и выбыл из строя более чем на год.

Зимой 2026 года появилась информация о том, что Илья Вахания покидает свой нынешний клуб. С этого момента он будет играть за «Краснодар» на протяжении четырёх лет. По некоторым данным, сумма сделки составила около 1,55 миллиона евро.

Вратарь Даниил Одоевский возвращается в «Зенит» после завершения срока аренды. Соглашения не продлили.
