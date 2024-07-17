Три игрока покинули футбольный клуб «СКА Ростов»

Фото: СКА Ростов

Футбольный клуб «СКА Ростов» продолжает терять игроков. 16 июля руководство команды сообщило о том, что клуб покинули ещё три футболиста.Тренерский штаб принял решение расстаться с тремя игроками: левым защитником Никитой Деминым и двумя полузащитниками — Михаилом Сидориным и Мерабом Чихрадзе. Причины этого решения не сообщаются. В прошлый раз по такому же решению клуб покинули 17 человек, включая трех тренеров.Никита Демин — 28-летний футболист, воспитанник МФСК «Юный Динамовец» в Москве. В 2015 году он играл за московский «КАИТ-спорт», в 2016-м перешёл в «Тимирязевец», а через год стал игроком «Химок». С 2017 по 2020 годы выступал за ФК «Зоркий». Со «СКА Ростов» он заключил соглашение в 2024 году.Михаил Сидорин ранее играл за ФК «Сахалинец». В 2022 году, в возрасте 21 года, он был в команде «Динамо М». В 2024 году он представлял на футбольном поле ростовский СКА.Мераб Чихрадзе — 23-летний полузащитник, уроженец Грузии. Он выступал за такие клубы, как «Динамо Майкоп», «Армавир», «Тамбов», «Строгино Москва» и «Сахалинец».