Пловец из Ростова взял золото на Чемпионате ЮФО

Ростовский спортсмен стал золотым призёром на чемпионате ЮФО по плаванию на дистанции 50 метров брассом. Соревнования проходили в Астрахани 3 ноября.По словам Ильи, серьёзных соперников на чемпионате ЮФО для него не было. К тому же незадолго до окружного турнира проходил чемпионат России по плаванию, где спортсмен занял третье место.- Серьёзных соперников нет, только младший брат (Алексей Хоменко) на пятки наступает, - пошутил Илья. - Он и занял вторые места на дистанции 50 и 100 метров, а на 200 взял золото.Напомним, Илья Хоменко родом из Ессентуков. В 2013 году он стал золотым призёром на дистанции 100 метров брассом. Тогда же спортсмен завоевал ещё две медали на чемпионате Европы среди юниоров, а в 2015-м вошёл в состав сборной России и занял четвёртое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также на счету Ильи - два серебра в летней Универсиаде в Неаполе 2019 года - в комбинированной эстафете 4х100 метров и на дистанции 200 метров брассом.