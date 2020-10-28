Ростовчанин взял бронзу на чемпионате России по плаванию

Ростовский спортсмен Илья Хоменко завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту по Ростовской области. Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта города Казани с 25 по 30 октября.В турнире приняли участие более 400 пловцов из разных регионов страны. Представителем Ростовской области стал воспитанник ростовского центра олимпийского резерва № 1, мастер спорта международного класса Илья Хоменко.На дистанции 200 метров брассом донской спортсмен взял бронзу.Двумя днями ранее Илья Хоменко стал серебряным призером на дистанции 100 метров брассом. Он отстал от действующего рекордсмена мира Антона Чупкова всего на 1,1 секунды.Илья Хоменко родился в Есентуках. В 2013 году он занял первое место на чемпионате мира на дистанции 100 метров брассом. В этом же году пловец завоевал еще две медали на чемпионате Европы среди юниоров. Через два года Илья вошел в состав сборной России и участвовал в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место по итогам всех заплывов. В апреле 2017 года Илья Хоменко стал серебряным призером чемпионата России по плаванию. Кроме того, дончанин завоевал два «серебра» (на дистанции 200 метров брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров) на летней Универсиаде в Неаполе 2019 года.