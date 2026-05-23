В Батайске пассажиры напали на водителя автобуса № 202

- За водителя попытался заступиться пенсионер, но ему тоже нанесли удары, - говорят горожане.

Фото: Дондей

В Батайске пассажиры избили водителя автобуса № 202. Инцидент произошел 23 мая на одной из остановок на улице Ленинградской.Очевидцы, ехавшие в автобусе, рассказали, что один из пассажиров заявил, что не может оплатить поездку за всю семью. После этого водитель не стал останавливать автобус. В ответ в его адрес посыпались угрозы и оскорбления.Ссора быстро переросла в драку. Конфликт продолжился уже на улице. Один из участников распылил в сторону водителя перцовый баллончик. Затем мужчину начала избивать группа людей. Пострадавший получил множественные удары по голове и телу.После нападения участники драки скрылись. На место происшествия прибыла скорая помощь. Официальных комментариев по ситуации пока не было.