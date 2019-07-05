«Чайка» уступила в стартовом матче ФНЛ



Песчанокопская «Чайка» с минимальным счётом проиграла «Чертаново» - 0:1.



Футбольный клуб «Чайка» всего несколько лет назад получил профессиональный статус. Базируется команда в селе Песчанокопское Ростовской области. В прошлом сезоне клуб выиграл третью по силе лигу (ПФЛ) и вышел во вторую – ФНЛ. Руководство решило проводить матчи в Ростове-на-Дону. Клуб очень рассчитывал на старый стадион, «Олимп-2», однако туда «Чайку» фактически не впустил ФК «Ростов», объяснив это тем, что стадион сильно загружен матчами и тренировками молодёжных и детских команд клуба. В такой ситуации «Чайке» ничего не оставалось, кроме как играть на главной арене Дона – «Ростов Арене», так как небольшой стадион в Песчанокопском не подходит по требованиям лиги. При этом в Сети началась настоящая травля со стороны активных болельщиков «Ростова». А когда разгорелся форменный скандал (президенты клубов обменялись колкостями), то так называемые фанаты («ультрас») выдвинули настоящий ультиматум с туманными угрозами. И всё из-за того, что «Чайка» пустила в продажу билеты в секторы, где обычно располагается активная часть болельщиков. В итоге со скрипом, но матч удалось организовать.



Соперник в первом матче был не из лёгких – ФК «Чертаново» (Москва). Команда, состоящая почти полностью из собственных воспитанников, в прошлом сезоне едва не добралась до стыковых матчей за право играть в РПЛ.



Началась игра в медленном темпе. Команды играли осмотрительно. Цена ошибки была очень велика. Постепенно игроки «Чайки» раскрепостились, хотя в начале и была видна лёгкая скованность. В конце тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала основной нападающий «Чайки» Александр Подбельцев заработал пенальти. Но Максим Машнёв, к сожалению, реализовать его не смог – мимо ворот. Почти сразу же «Чертаново» ответило серией угловых, после одного из которых игрок гостей опасно бил головой – совсем близко, чуть выше перекладины. На исходе первого тайма едва не разгорелась масштабная потасовка, но рефери умело потушил страсти двумя карточками. В итоге на перерыв коллективы ушли при нулях на табло.



Во второй части встречи клубы тоже играли от обороны. Рисковать не хотел никто. Развязка случилась в самом конце игры. Увы, команда гостей сумела забить гол, который стал единственным в этот вечер. Победный мяч отправил в ворота соперников Егор Кондаков. В итоге «Чайка» терпит первое поражение в ФНЛ, 0:1.



Во втором туре «Чайка» должна принимать «Факел» (Воронеж). Игра намечена на 13 июля. Но в этот день играет дома ФК «Ростов» (против «Оренбурга»). Таким образом, «Чайка» либо будет играть в Песчанокопском (лига позволила провести там две игры за сезон), либо постарается договориться о переносе.