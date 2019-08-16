«Чайка» сыграла вничью с «Авангардом»



Песчанокопская «Чайка» продолжает серию из выездных матчей. На этот раз предстояло сыграть в Курске против местного «Авангарда». Игра сложилась трудно и завершилась боевой ничьей.



Куряне на правах хозяев начали матч очень активно. Песчанокопцам стоило больших трудов сдержать дебютный натиск «Авангарда». Тяжёлое поле не позволяло командам играть в комбинационный футбол. Временами игра сводилась к напряжённой борьбе в центре поля. Счёт был открыл на 38-й минуте. Атака курских футболистов по правому флангу принесла успех. Алан Касаев пробил с угла вратарской в ближний угол, будучи в окружении сразу нескольких игроков «Чайки». Дмитрий Арапов, очевидно, не видел мяч и не смог среагировать – 1:0.



Во втором тайме команда гостей имела некоторое преимущество. «Авангард» старался поймать дончан на контратаке. «Чайка» создала целый ряд полумоментов. Ближе к концу игры куряне, видимо, решили расставить все точки над «i». «Авангард» пошёл забивать ещё. И на 80-й минуте за это поплатился. «Чайка» провела кинжальную контратаку, которую чёткой подсечкой хладнокровно завершил Александр Коротаев - 1:1, первый гол игрока в сезоне. Результативный пас занёс себе в актив вышедший на замену Александр Хохлачёв. На последних минутах куряне бросились в атаку с удвоенной силой, однако «Чайка» уверенно оборонялась. Итог – боевая ничья, вторая подряд для песчанокопцев.



«Чайка» набирает 8 очков и поднимается на 15-е место из 20 в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.



Следующий свой матч подопечные Дмитрия Воецкого проведут 21 августа. В этот день в рамках Кубка России «Чайка» сыграет на выезде с черкесским «Интером». Ближайший домашний матч состоится 25 августа. Ожидается, что эту игру «Чайка» проведёт на стадионе в Песчанокопском. Соперник – ивановский «Текстильщик».