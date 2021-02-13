БК «Ростов-Дон-ЮФУ» разгромил «Энергию»

Сильнейший клуб лиги погостил в Иваново и без труда забрал победу. Местная «Энергия» была попросту не готова к игре с таким сильным оппонентом.Уже в первой части матча ростовчанки вырвались вперёд на 12 очков – 27:15. Во второй четверти «пантеры» ещё больше ухудшили положение «Энергии», уже тогда всё было ясно – 45:26. Третий отрезок поединка стал для команды гостей феноменально позитивным, а для хозяйского коллектива – феноменально негативным. Счёт в четверти – 2:20. «Энергия» за десятиминутку набрала лишь два очка. Очень вероятно, это антирекорд лиги в текущем сезоне по этому показателю. Или даже в истории. На финише «Ростов-Дон-ЮФУ» ещё чуть-чуть увеличил разницу. Результат – 82:42, уверенный выигрыш чемпиона.Самыми результативными игроками в составе «Р-Д-Ю» стали Екатерина Воронина (16 баллов), Элеонора Олейникова (15 очков) и Вероника Павлюченко (14). У команды Иваново лучше остальных играла Екатерина Кузнецова – 15 очков.В параллельных встречах дня в чемпионате России среди клубов Суперлиги-1 «Вологда-Чеваката» на своём паркете была сильнее «Пересвета» (Ростов-на-Дону) – 85:55, БК «Самара» на выезде переиграла «Казаночку» – 65:48, «Динамо-Фарм» (Курск) обыграло в родных стенах «Ставропольчанки-СКФУ» – 68:62, а «Спарта-энд-К-2» (Видное) дома «хлопнула» «МБА-2» (Москва) – 79:71.Свою следующую игру «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграет 22 февраля. В этот день на своей площадке дружина Дмитрия Федосеева будет принимать «Спартак» из Санкт-Петербурга. В таблице у «пантер» – 22 победы и ничего кроме них. Вряд ли кто-то из соперников помешает ростовчанкам отстоять первую строчку в «регулярке».