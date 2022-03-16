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«Пересвет-ЮФУ» уступил в гостях «МБА» со счетом 73:87

«Пересвет-ЮФУ» уступил в гостях «МБА» со счетом 73:87
В первой четверти ростовчанки неожиданно повели в счете – 20:18 после десяти минут игры. Во второй части матча москвички не смогли перехватить инициативу – на экваторе игры «Пересвет-ЮФУ» все еще ведет в счете – 41:40. В концовке третьей части поединка «МБА» все же отрывается – 65:59. А решающим отрезком стали первые минуты четвертой четверти, когда донские «пантеры» не смогли удержать соперника и несколько минут вообще не могли набрать ни одного очка. В итоге подопечные Дмитрия Федосеева уступают - 73:87.

По индивидуальной статистике, лучшими у «Пересвета-ЮФУ» были Анастасия Максимова (15 баллов), Екатерина Рябова (14) и Екатерина Гунченко (13). У москвичек по 12 очков у Нины Глонти и Анастасии Логуновой.

В параллельной встрече дня в Премьер-Лиге «Ника» (Сыктывкар) обыграла дома «Динамо» (Москва) - 75:57.

Свой очередной матч подшефные Дмитрия Федосеева сыграют 20 марта против сыктывкарской «Ники». В таблице чемпионата страны среди команд Премьер-Лиги ростовская команда - на 11-м месте из 12 (4 победы и 16 поражений).
Фото: БК Пересвет-ЮФУ.
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