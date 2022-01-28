Пересвет-ЮФУ» уступил дома «Надежде»

«Пересвет-ЮФУ»

У пурпурных очередное поражение. На сей раз уступили «Надежде» (Оренбург).Первая часть матча прошла в более-менее равной борьбе. Ростовчанки держались как могли. А могли долгое время неплохо. После первой четверти – 22:26. В начале второго отрезка матча «Пересвет-ЮФУ» и вовсе однажды даже повёл в счёте. К большому перерыву, правда, гостьи уже вели в десять очков. Третья часть вечера стала ключевой. Её подопечные Дмитрия Федосеева проиграли 10:26. В четвёртой четверти отрыв увеличился ещё немного. Итог – крупное поражение донских «пантер» 57:86.о личной статистике у ростовчанок самыми бойкими стали Екатерина Гунченко (19 баллов), Анастасия Максимова (12) и Екатерина Рябова (9). У «Надежды» Дарья Намок набрала 19 очков.В остальных встречах игрового дня «Енисей» (Красноярск) разгромил на выезде «Спартак» (Ногинск) 90:40, а «Динамо» (Новосибирск) было сильнее «Динамо» (Москва) 72:66.17 февраля подшефные Дмитрия Федосеева сразятся в Москве с «МБА». В таблице чемпионата страны среди команд Премьер-Лиги «Пересвет-ЮФУ» на предпоследнем месте.