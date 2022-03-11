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«Пересвет-ЮФУ» разгромил новосибирское «Динамо»

«Пересвет-ЮФУ» разгромил новосибирское «Динамо»
Донские «пантеры» катком прошлись по сибирячкам. Без легионерок «Динамо» не было похоже на себя.

В первой четверти подопечные Дмитрия Федосеева оторвались на 14 очков (26:12), задав тон всей встрече. К концу второй части матча перевес уже перевалил за 20 очков (51:29). Падение гостей продолжилось и в третьем отрезке вечера (19:6), и даже четвёртая часть поединка не стала для бело-голубых утешением. В итоге ростовчанки одерживают самую крупную победу в текущем сезоне – 96:48.

По личным показателям у пурпурных самыми результативными были Екатерина Гунченко (17 очков), Екатерина Воронина (15) и Ольга Петрова (14). У проигравших 17 баллов набрала Наталья Потемина.

В других матчах игрового дня в Премьер-Лиге красноярский «Енисей» обыграл на выезде московское «Динамо» 59:58, курское «Динамо» было сильнее сыктывкарской «Ники» 94:53, «Самара» превзошла оренбургскую «Надежду» 88:78, а московская «МБА» победила екатеринбургский «УГМК» 68:58.

Свой следующий матч «Пересвет-ЮФУ» сыграет 17 марта в Москве против «МБА».
Фото: Пересвет-ЮФУ
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