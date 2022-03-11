«Пересвет-ЮФУ» разгромил новосибирское «Динамо»

Фото: Пересвет-ЮФУ

Донские «пантеры» катком прошлись по сибирячкам. Без легионерок «Динамо» не было похоже на себя.В первой четверти подопечные Дмитрия Федосеева оторвались на 14 очков (26:12), задав тон всей встрече. К концу второй части матча перевес уже перевалил за 20 очков (51:29). Падение гостей продолжилось и в третьем отрезке вечера (19:6), и даже четвёртая часть поединка не стала для бело-голубых утешением. В итоге ростовчанки одерживают самую крупную победу в текущем сезоне – 96:48.По личным показателям у пурпурных самыми результативными были Екатерина Гунченко (17 очков), Екатерина Воронина (15) и Ольга Петрова (14). У проигравших 17 баллов набрала Наталья Потемина.В других матчах игрового дня в Премьер-Лиге красноярский «Енисей» обыграл на выезде московское «Динамо» 59:58, курское «Динамо» было сильнее сыктывкарской «Ники» 94:53, «Самара» превзошла оренбургскую «Надежду» 88:78, а московская «МБА» победила екатеринбургский «УГМК» 68:58.Свой следующий матч «Пересвет-ЮФУ» сыграет 17 марта в Москве против «МБА».