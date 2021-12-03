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Ростовские баскетболистки уступили «Спарте энд К» - 65:71

Ростовские баскетболистки уступили «Спарте энд К» - 65:71
Донские «пантеры» дали бой многократному призеру российской Премьер-Лиги и триумфатору Евролиги.

На старте встречи ростовчанки быстро повели в счете, но затем более именитый соперник инициативу перехватил - 18:21 после десяти минут игры. Во второй и третьей четвертях игра была абсолютно равной. Заключительная часть вечера началась при равном счете 50:50. В четвертой части игры «Спарта энд К» была чуть лучше. В итоге «Пересвет-ЮФУ» терпит очередное поражение в чемпионате – 65:71.

По индивидуальной статистике самыми полезными у ростовчанок стали Екатерина Рябова (19 очков), Екатерина Воронина (12), Екатерина Гунченко (10) и Анастасия Максимова (10). У гостей мощнее всех выступила Дарья Репникова (18 баллов).

Свою следующую игру подшефные Дмитрия Федосеева проведут 12 декабря в Новосибирске против местного «Динамо «Динамо».
Фото: БК «Пересвет-ЮФУ».
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Теги: баскетбол

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