Ростовские баскетболистки уступили «Спарте энд К» - 65:71

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ».

Донские «пантеры» дали бой многократному призеру российской Премьер-Лиги и триумфатору Евролиги.На старте встречи ростовчанки быстро повели в счете, но затем более именитый соперник инициативу перехватил - 18:21 после десяти минут игры. Во второй и третьей четвертях игра была абсолютно равной. Заключительная часть вечера началась при равном счете 50:50. В четвертой части игры «Спарта энд К» была чуть лучше. В итоге «Пересвет-ЮФУ» терпит очередное поражение в чемпионате – 65:71.По индивидуальной статистике самыми полезными у ростовчанок стали Екатерина Рябова (19 очков), Екатерина Воронина (12), Екатерина Гунченко (10) и Анастасия Максимова (10). У гостей мощнее всех выступила Дарья Репникова (18 баллов).Свою следующую игру подшефные Дмитрия Федосеева проведут 12 декабря в Новосибирске против местного «Динамо «Динамо».