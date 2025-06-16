В ФК «Ростов» подтвердили трансфер Максима Осипенко в «Динамо»

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В беседе с журналистом «РБ-спорт» руководитель футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подтвердил факт перехода центрального защитника Максима Осипенко в московское «Динамо».Ранее в СМИ появилась информация о том, что трансфер игрока из рядов «желто-синих» обойдется «Динамо» в 1,5 миллиона евро, что соответствует 133,4 миллионам рублей. Однако, по словам президента ростовского клуба, «бело-голубые» заплатили за данного футболиста сумму, превышающую изначально озвученную.В текущем игровом сезоне Осипенко выходил на поле в 39 матчах в различных турнирах, продемонстрировав результативность, забив десять голов и отдав пять голевых передач.