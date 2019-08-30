Настоящий защитник: игрок «Ростова» Евгений Чернов дважды спас свои ворота



Футболист «Ростова» Евгений Чернов дважды за один матч спас ворота своей команды. Вратарский подвиг он совершил во время игры с «Локомотивом» 31 августа. Видеозапись его сейвов уже облетела весь Интернет. Российские болельщики уже второй день обсуждают игру Чернова.



Если Элдор Шомуродов забил два единственных гола «Ростова», то Евгений не дал «Локомотиву» сравнять счёт. К концу матча цифры на табло показывали 2:1 в пользу дончан.

