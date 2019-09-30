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Игрок «Ростова» Ивелин Попов стал автором лучшего гола 11-го тура РПЛ

Игрок «Ростова» Ивелин Попов стал автором лучшего гола 11-го тура РПЛ
Автором лучшего гола 11-го тура РПЛ стал футболист «Ростова» Ивелин Попов. Такой выбор сделали болельщики в ходе голосования.

Полузащитник «жёлто-синих» Ивелин Попов забил отличный мяч в матче с «Динамо», который прошёл 28 сентября. На 25-й минуте защитник Евгений Чернов преодолел половину поля и выполнил передачу в штрафную зону соперника, где мяч принял Попов. Чётким ударом он забил гол в ворота «Динамо», открыв счёт игры. Встреча закончилась разгромной победой «Ростова» - 3:0.

По окончании тура, за время которого прошло восемь матчей, болельщикам предложили выбрать лучший гол. Большую часть голосов получил хавбек донской команды Ивелин Попов.

Ранее сообщалось, что спортсмена вызвали в расположение национальной сборной. Он отправится в Болгарию на подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Черногорией и Англией.

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