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Футболист «Ростова» Роналдо стал самым быстрым в РПЛ по итогам сезона

Футболист «Ростова» Роналдо стал самым быстрым в РПЛ по итогам сезона

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо оказался самым быстрым игроком чемпионата России по итогам минувшего сезона.

Футболист развил максимальную скорость до 34,63 км/ч, сообщает РУСТАТ.

В топ-3 по скорости игрока также вошли Фахд Муфи из «Оренбурга» (34,52 км/ч) и Темиркан Сундуков из «Динамо» Мх (34,45 км/ч).

Отметим, что Роналдо в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги отличился 6 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 26 встречах за желто-синих.
Фото: ФК «Ростов»
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