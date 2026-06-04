Футболист «Ростова» Роналдо стал самым быстрым в РПЛ по итогам сезона
Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо оказался самым быстрым игроком чемпионата России по итогам минувшего сезона.
Футболист развил максимальную скорость до 34,63 км/ч, сообщает РУСТАТ.
В топ-3 по скорости игрока также вошли Фахд Муфи из «Оренбурга» (34,52 км/ч) и Темиркан Сундуков из «Динамо» Мх (34,45 км/ч).
Отметим, что Роналдо в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги отличился 6 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 26 встречах за желто-синих.